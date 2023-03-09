Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ на обвинения непризнанного Приднестровья: Провокация, срежиссированная в Кремле

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 марта 2023, 13:51
СБУ на обвинения непризнанного Приднестровья: Провокация, срежиссированная в Кремле
фото СБУ

Служба безопасности Украины назвала провокацией Кремля заявление так называемого "министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья о якобы предотвращении теракта против должностных лиц "по указанию СБУ".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.

Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей, обвинив в этом наше государство".

Детали: Украинская спецслужба напоминает, что ложь и провокации - один из видов оружия, которым активно пользуется РФ.

В то же время сейчас весь мир видит истинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов.

Что предшествовало: В "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Как заявил Первому приднестровскому каналу так называемый прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение "первых лиц государства".

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Последние новости
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
Все новости...