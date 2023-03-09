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СБУ на обвинения непризнанного Приднестровья: Провокация, срежиссированная в Кремле

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 марта 2023, 12:51
СБУ на обвинения непризнанного Приднестровья: Провокация, срежиссированная в Кремле
фото СБУ

Служба безопасности Украины назвала провокацией Кремля заявление так называемого "министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья о якобы предотвращении теракта против должностных лиц "по указанию СБУ".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" об участии СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле.

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Поэтому Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей, обвинив в этом наше государство".

Детали: Украинская спецслужба напоминает, что ложь и провокации - один из видов оружия, которым активно пользуется РФ.

В то же время сейчас весь мир видит истинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов.

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Что предшествовало: В "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины.

Как заявил Первому приднестровскому каналу так называемый прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение "первых лиц государства".

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