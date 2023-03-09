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Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией

Алена МазуренкоЧетверг, 9 марта 2023, 20:03
Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией
Олег Сахон, фото: Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Олега Сахона заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Источник: указ на сайте президента

Детали: Указ о назначении Сахона появился на сайте президента 9 марта.

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Сахон занимал должность начальника Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. Он участвовал в обороне Харькова от российских оккупантов в 2022 году.

В 2020 году президент присвоил Сахону воинское звание генерал-майор.

В 2017 году, находясь в районе проведения АТО на востоке Украины, во взаимодействии с СБУ и силами контрдиверсионной борьбы он участвовал в проведении удачной спецоперации в районе населенных пунктов Новозвановка и Троицкое. В результате, подразделениями Нацгвардии были задержаны 28 человек, которые непосредственно имели отношение к незаконным вооруженным формированиям, двух боевиков, которые сопротивлялись, было уничтожено.

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Генерал-майор был отмечен госнаградами: медалью "За безупречную службу" III степени, орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Темы: ЗеленскийНацгвардия
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