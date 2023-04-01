Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".

Источник: Милли, цитирует Defense One

Прямая речь: "Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года".

Реклама:

"Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – изгнать всех россиян с оккупированных Россией территорий Украины.

И это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине.

Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS Милли ответил, что США их не будут поставлять. Но при этом рассматривают другие возможности помощи ВСУ.

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", – сказал генерал.

Милли добавил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы имеют ряд систем".

По его словам, "несколько других вещей", с помощью которых США могли бы предоставить украинским защитникам "некоторое преимущество".