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Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 апреля 2023, 02:30
Генерал Милли прокомментировал вероятность победы Украины в этом году
Марк Милли, фото Getty Images

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".

Источник: Милли, цитирует Defense One

Прямая речь: "Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года".

"Зеленский много раз публично заявлял, что цель Украины – изгнать всех россиян с оккупированных Россией территорий Украины.

И это важная военная задача. Очень, очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине.

Я не говорю, что этого нельзя сделать. Я лишь говорю, что это очень сложная задача".

Детали: На вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS Милли ответил, что США их не будут поставлять. Но при этом рассматривают другие возможности помощи ВСУ.

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"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", – сказал генерал.

Милли добавил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы имеют ряд систем".

По его словам, "несколько других вещей", с помощью которых США могли бы предоставить украинским защитникам "некоторое преимущество".

Темы: СШАвойна
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