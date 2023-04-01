Митрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Подозреваемый митрополит УПЦ МП и наместник Лавры Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.

Источник: видео УП, СБУ, ОГП

Детали: Павел, комментируя подозрение от СБУ, заявил, что он против агрессии.

Прямая речь Павла: "Я ничего не сделал для того чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело.

Я никогда не был на стороне агрессии. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - сказал Павел, комментируя подозрение от СБУ.

Спецслужба также обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.

Митрополит Павло у залі суду заявив, що "ніколи не був на боці агресії"



Відео: УП pic.twitter.com/jLVrH9PGud ВИДЕО ДНЯ April 1, 2023

Больше деталей: По состоянию на время написания новости известно, что судьи объявили отвод.

СБУ и Офис генпрокурора обнародовали детали подозрения.

Отмечается, что они установили, что Лебедь в своих публичных выступлениях "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора".

Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза.

Спецслужба также обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.