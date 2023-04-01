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Митрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Роман Петренко, Виктория РощинаСуббота, 1 апреля 2023, 13:03
Митрополит Павел в зале суда заявил, что никогда не был на стороне агрессии
все фото: виктория рощина, уп

Подозреваемый митрополит УПЦ МП и наместник Лавры Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.

Источник: видео УП, СБУ, ОГП

Детали: Павел, комментируя подозрение от СБУ, заявил, что он против агрессии.

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Прямая речь Павла: "Я ничего не сделал для того чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело.

Я никогда не был на стороне агрессии. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - сказал Павел, комментируя подозрение от СБУ.

Спецслужба также обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.

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Больше деталей: По состоянию на время написания новости известно, что судьи объявили отвод.

СБУ и Офис генпрокурора обнародовали детали подозрения.

Отмечается, что они установили, что Лебедь в своих публичных выступлениях "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора".

 

Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза.

Спецслужба также обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.

 

Темы: УПЦ МПрелигияСБУ
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