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"С Москвы звонят благочестивые люди": СБУ обнародовала доказательства по митрополиту Павлу

Валентина РоманенкоСуббота, 1 апреля 2023, 13:17
С Москвы звонят благочестивые люди: СБУ обнародовала доказательства по митрополиту Павлу

Служба безопасности Украины уверяет, что собрала обоснованную доказательную базу о причастности "наместника" Киево-Печерской Лавры Павла - в миру Петр Лебедь к разжиганию религиозной вражды, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.

Также спецслужба обнародовала видео объявления подозрения Лебедю.

СБУ отмечает, что установила, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.

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Прямая речь главы СБУ Василия Малюка: "Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему ни одного шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб, которые стремятся использовать своих агентов для нанесения вреда интересам и безопасности Украины".

Что предшествовало: 1 апреля стало известно, что Служба безопасности проводит обыски дома у митрополита Павла. Ему было вручено подозрение по статьям 161 УКУ "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и 436 п.2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Лебедя доставили в суд для избрания меры пресечения. Он заявил, что "никогда не был на стороне агрессии".

Темы: УПЦ МПСБУ
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