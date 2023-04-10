Россия использует религию как оружие – ISW

В Институте изучения войны (ISW) сообщают, что "Россия продолжает использовать религию как оружие".

Источник: ISW

Детали: Эксперты отмечают, что Россия продолжает использовать религию как оружие для дискредитации Украины на международной арене и использует информационные операции на религиозной почве для достижения военных целей, несмотря на то, что сама осуществляет грубые нарушения религиозной свободы в оккупированной Украине.

Также в отчете говорится о том, что Россия может использовать приближение православного праздника Пасхи 16 апреля, чтобы задержать украинское контрнаступление, призывая к прекращению огня из уважения к православной религии, несмотря на то, что сама не демонстрирует такого уважения к религии на оккупированных ею территориях.

"Российские религиозные преследования, вероятно, также являются частью продолжающейся российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленной на уничтожение идеи независимой украинской нации и Православной церкви Украины", - отмечают специалисты.

Российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине.

По данным института, с момента полномасштабного вторжения России в Украину российские солдаты или оккупационные власти совершили, по меньшей мере, 76 актов религиозных преследований в Украине.

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Отмечается, что российские власти закрыли, "национализировали" или принудительно превратили не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского патриархата, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или намеренно разрушили не менее 13 культовых сооружений на территории оккупированной Украины.

В отчете заключают: эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, не являются единичными инцидентами, а скорее частью целенаправленной кампании, направленной на систематическое искоренение "нежелательных" религиозных организаций в Украине и продвижение Московского Патриархата.

Специалисты также отмечают, что российские власти систематически подавляют религиозную свободу в России, что является вопросом государственной политики.

Они добавляют, что Россия применяет свою государственную политику систематических религиозных преследований на оккупированных территориях Украины.

Хотя, с другой стороны, Кремль позиционирует себя как защитник христианства в целом и восточного православия в частности.

Свидетельства очевидцев указывают на то, что российские власти, похоже, нацелились на ПЦУ из-за ее украинскости.

По данным института, российские оккупационные войска также нацелились на другие конфессии, которые являются определенно украинскими в культурном плане.

Кроме того, захватчики также репрессируют протестантское меньшинство в Украине.

По свидетельствам очевидцев, поведение российских солдат по отношению к протестантам в оккупированной Украине является жестоким.

"Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное изображение России как религиозно толерантного государства, одновременно сознательно подавляя религиозные свободы в Украине", - отмечают в отчете.

Кроме того, считают эксперты, Кремль особенно заинтересован в обвинении украинского правительства в преследовании Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

Также, указывают специалисты, Кремль может призвать к прекращению огня на православную Пасху 16 апреля, как это было на православное Рождество в январе 2023 г.

По их мнению, "такая пауза принесет непропорционально большую пользу российским войскам и позволит им закрепить свои достижения в Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины весной 2023 года".

В институте отмечают: "Однако ни один участник боевых действий не обязан соглашаться на прекращение огня по религиозным или любым другим соображениям. Если Россия предложит, а Украина откажется от прекращения огня на православную Пасху, Кремль тем самым не продемонстрирует большей преданности защите христианства или христианских ценностей и не покажет, что Киев отвергает эти ценности. Путин просто в очередной раз продемонстрирует свой цинизм".

Ключевые моменты от ISW о военных действиях за 9 апреля: