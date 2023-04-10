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Глава МВД Германии пригрозила отказом во въезде российским спортсменам

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 07:20
Глава МВД Германии пригрозила отказом во въезде российским спортсменам
Фезер, фото из twitter ЕП

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер угрожает запретить российским спортсменам въезд в страну, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям.

Об этом она сказала в интервью газетам медиа-группы Funke, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Страны, в которых происходят крупные спортивные события, не бессильны. Они могут контролировать, могут ли россияне участвовать в них, выдавая визы", - заявила Фезер.

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"Если мы организуем международные соревнования в Германии, то мы можем действовать соответствующим образом. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией", - подчеркнула она.

Открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы "пощечиной украинским спортсменам", подчеркивает Фезер.

"Предлагать поджигателю войны Путину пропагандистскую сцену означало бы предать все ценности спорта", - сказала министр.

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28 марта исполком МОК на своем заседании принял рекомендацию международным спортивным федерациям вернуть российских и белорусских спортсменов, но поставил ряд условий.

Условия, в частности, предусматривают, что спортсмены с российским или белорусским паспортом соревнуются только как нейтральные индивидуальные атлеты.

Кроме того, спортсмены и персонал, которые активно поддерживают войну, не могут соревноваться. Речь идет обо всех, кто представляет армию или другие государственные учреждения безопасности РФ, а также о тех, кто публично поддержал российское вторжение в Украину.

Следует отметить, что речь идет именно о рекомендациях, окончательное решение будут принимать федерации в отдельных видах спорта.

Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде-2024 пока не рассматривалось.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Международного олимпийского комитета допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

Темы: ГерманияспортРосcия
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