Резников рассказал о бункере МОУ в Гостомеле: пол Минобороны могло попасть в плен

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что, если бы в начале полномасштабного вторжения РФ действовал по определенному протоколу безопасности, то вероятно попал бы в плен.

Источник: подкаст УП "Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция"

Детали: По словам Резникова, защищенный командный пункт МОУ, куда министр должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде в том числе массированной высадки десанта.

Прямая речь: "ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену.

Поэтому мы просто распылились по разным зданиям, которые принадлежат Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве.

Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли работать".