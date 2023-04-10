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Резников рассказал о бункере МОУ в Гостомеле: пол Минобороны могло попасть в плен

"Украинская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 13:25
Резников рассказал о бункере МОУ в Гостомеле: пол Минобороны могло попасть в плен
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что, если бы в начале полномасштабного вторжения РФ действовал по определенному протоколу безопасности, то вероятно попал бы в плен.

Источник: подкаст УП "Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция"

Детали: По словам Резникова, защищенный командный пункт МОУ, куда министр должен был бы ехать со своей командой, находился в Гостомеле, куда враг, как потом стало очевидным, направил мощный удар в виде в том числе массированной высадки десанта.

Прямая речь: "ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену.

Поэтому мы просто распылились по разным зданиям, которые принадлежат Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве.

Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли работать".

Темы: Миноборонывойна
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