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Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову, на очереди - Польша и Словакия

"Европейская правда"Понедельник, 10 апреля 2023, 14:15

НЭК "Укрэнерго" провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram, пишет "Европейская правда".

По результатам аукциона было распределено 330 из 650 МВт всей доступной пропускной способности сетей в молдавском направлении среди четырех участников.

Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, сейчас доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

В понедельник, 10 апреля, состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля.

Также сейчас согласовывается возможность открытия экспорта в Словакию.

Напомним, 7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в ЕС в условиях профицита генерирующей мощности.

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Темы: энергетикаУкраинаэкспортМолдова
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