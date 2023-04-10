Байден подтвердил намерения баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Об этом он заявил одному из ведущих шоу Today на телеканале NBC Элу Рокеру, пишет "Европейская правда".

"Я планирую баллотироваться, Эл, но мы еще не готовы объявить об этом", - отметил Байден.

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Ранее в понедельник телеканал NBC News сообщил, что ведущие советники Белого дома собираются принять окончательное решение о запуске предвыборной кампании Байдена. При этом сам глава Белого дома пока не спешит официально объявлять о своих планах на 2024 год.

По данным источников телеканала, задержка с официальным объявлением, в частности, служит для того, чтобы "сохранить возможность" не баллотироваться.

Напомним, в феврале был опубликован опрос центра исследования общественного мнения AP-NORC, согласно которому большинство сторонников Демократической партии США считают, что президенту Джо Байдену не нужно переизбираться на второй срок в 2024 году.