В Молдове признали конституционным запрет георгиевской ленты для прославления агрессии РФ

Конституционный суд Молдовы во вторник признал конституционным запрет на использование символов военной агрессии, в частности георгиевской ленты, если их используют для оправдания или прославления военной агрессии или военных преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Запрет на демонстрацию символов агрессии в Молдове, введенный в прошлом году, обжаловали депутаты от Партии социалистов Адриан Лебединский и Григоре Новак, а также Ион Пинтя – один из привлеченных к ответственности за использование этих символов на марше 9 мая.

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Судьи Конституционного суда Молдовы удовлетворили требования жалобщиков лишь частично, признав неконституционной формулировку закона, уточнив определение "общеизвестной атрибутики или символики, используемой в контексте актов военной агрессии".

Как известно, парламент Молдовы в апреле 2022 года запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности, георгиевской ленты, символов Z и V, утвердив поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", а также в Кодекс о правонарушениях.

Предыдущую попытку обжалования законодательных изменений социалистами в мае 2022 года Конституционный суд Молдовы отклонил, а в октябре Венецианская комиссия также не увидела в ней нарушений.