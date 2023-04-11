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Депутаты Европарламента и ВРУ впервые проведут совместное заседание

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 20:48
Депутаты Европарламента и ВРУ впервые проведут совместное заседание
скриншот

Руководители комитетов Верховной рады и Европейского парламента в среду проведут первое в истории совместное заседание парламентских органов.

Об этом, как пишет "Европейская правда"объявил Европарламент во вторник вечером.

Совместное заседание украинских и европейских депутатов будет проходить в гибридном формате и будет посвящено обмену мнениями относительно характера и вызовов процесса вступления Украины в ЕС.

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"Целью стартового заседания в среду является объединение глав комитетов Европейского парламента и Верховной Рады Украины для обсуждения дальнейшего пути Украины относительно процесса вступления в ЕС, а также демонстрация солидарности с Киевом, который все еще борется с российским вторжением", – отмечают в Европарламенте.

Мероприятие откроют президент Европейского парламента Роберта Метсола и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

После этого присутствующие будут разделены на две панели для обсуждения – "Восстановление европейской Украины" и "Построение устойчивого будущего вместе".

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Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС.

"Ожидается, что на первом заседании участники также рассмотрят пути дальнейшего углубления двусторонних отношений между комитетами своих соответствующих институтов", – добавляют в Европарламенте.

Напомним, что еще в январе СМИ писали о предложении разрешить украинским политикам участвовать в работе Европейского парламента в той или иной форме – например в виде дополнительной делегации со статусом наблюдателя.

В феврале в Киеве состоялось первое в истории совместное заседание Европейской комиссии и украинского правительства, о чем "ЕвроПравда" подробно писала.

Темы: Верховная РадаЕСЕвропарламент
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