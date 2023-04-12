Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Финляндия не хочет передавать Украине самолеты Hornet – Минобороны

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 13:02

Министерство обороны Финляндии ответило на запрос Украины о проведении переговоров о возможности передачи истребителей Hornet.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет Yle.

Министр заявил, что Финляндия считает дискуссию о возможности передачи истребителей Hornet Украине не актуальной.

Реклама:

По его словам, истребители Hornet будут использоваться Оборонительными силами Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Кайкконен добавил, что ответ на запрос Украины дали на прошлой неделе.

В марте Украина обратилась к Финляндии и предложила обсудить вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet.

ВИДЕО ДНЯ

Запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин во время визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet.

Марин тогда заявила, что ее страны могла бы вместе с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Ее заявление стало сюрпризом для обозревателей и участников внешней политики и политики безопасности, а конкурирующие партии говорили о "безрассудстве" таких объявлений. Марин упрекали, что такие заявления следует делать после консультаций внутри страны.

Темы: ФинляндияУкраинаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: