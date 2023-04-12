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Финляндия не хочет передавать Украине самолеты Hornet – Минобороны

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 13:02

Министерство обороны Финляндии ответило на запрос Украины о проведении переговоров о возможности передачи истребителей Hornet.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, пишет Yle.

Министр заявил, что Финляндия считает дискуссию о возможности передачи истребителей Hornet Украине не актуальной.

По его словам, истребители Hornet будут использоваться Оборонительными силами Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Кайкконен добавил, что ответ на запрос Украины дали на прошлой неделе.

В марте Украина обратилась к Финляндии и предложила обсудить вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet.

Запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин во время визита в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet.

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Марин тогда заявила, что ее страны могла бы вместе с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Ее заявление стало сюрпризом для обозревателей и участников внешней политики и политики безопасности, а конкурирующие партии говорили о "безрассудстве" таких объявлений. Марин упрекали, что такие заявления следует делать после консультаций внутри страны.

Темы: ФинляндияУкраинаистребители
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