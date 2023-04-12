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Британия ввела санкции против лиц, которые помогали скрывать активы Абрамовича и Усманова

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 16:25

Великобритания объявила о введении санкций против сети компаний и физических лиц, имеющих финансовые связи с российскими олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Великобритании, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, ограничения будут касаться тех, кто помогал Абрамовичу и Усманову избегать санкций, уже введенных в ответ на вторжение России в Украину.

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В МИД добавили, что российские олигархи пытаются защитить свое состояние с помощью финансовых посредников, оффшорных трастов, подставных компаний и даже с помощью членов своих семей.

"Им негде спрятаться. Мы продолжим отрезать их от активов, которые, как они думали, были успешно скрыты. Вместе с нашими международными партнерами Британия продолжит борьбу с теми, кто поддерживает войну. Мы не остановимся, пока Путин не остановится", – заявил глава МИД Джеймс Клеверли.

Среди тех, кто попал под санкции, – Деметрис Иоаннидес и Христодулос Василиадис, которых британский МИД называет "двумя кипрскими профессиональными пособниками" Абрамовича и Усманова.

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Под санкции также попали компании, которые, по словам МИД, были частью финансовой сети Усманова, в том числе USM, Curzon Square и Hanley Limited.

Также под санкции попали несколько членов семей других российских олигархов, которые, по словам министерства, "использовались как доверенные лица для сокрытия своих активов".

Активы Усманова и Абрамовича были заморожены правительством Британии после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, 7 апреля СМИ сообщили, что помощь Украине от продажи футбольного клуба "Челси" олигарха Романа Абрамовича задерживается из-за затягивания процесса согласования – через год после продажи средства остаются замороженными на счету в Британии.

Роман Абрамович, российский бизнесмен с состоянием более 7,5 миллиарда долларов, продал лондонский футбольный клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Бели в мае 2022 года.

Он сделал это после того, как на него наложили санкции Великобритания и Европейский Союз из-за его вероятных связей с президентом России Владимиром Путиным.

Почти через год после продажи средства остаются замороженными на банковском счете в Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось давать комментарии изданию.

Темы: ВеликобританиясанкцииАбрамовичРосcия
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