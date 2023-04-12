Глава Пентагона оценил подготовку контрнаступления Украины на фоне слива документов США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет значительную часть возможностей, необходимых для успеха весеннего контрнаступления на фоне последствий утечки документов американской разведки.

Об этом он сказал на пресс-конференции вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и их филиппинскими коллегами, с которыми они встретились во вторник в Государственном департаменте, сообщает "Европейская правда".

Остин отвечал на вопрос о том, насколько утечка секретных данных в США повлияет на тактику ожидаемого украинского контрнаступления.

"Я только что разговаривал со своим коллегой в Украине, министром Алексеем Резниковым. Мы обсудили ряд вопросов... Но он и руководство остаются сосредоточенными на выполнении поставленной задачи. И я имею полную уверенность, что они будут делать то, что делают хорошие лидеры, великие лидеры: они будут бороться с врагом, а не руководствоваться конкретным планом", – сказал Остин.

По его словам, украинцы имеют "замечательный план для начала", но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана.

"Поэтому они имеют значительную часть возможностей, необходимых для дальнейшего успеха. Мы подготовили огромное количество военнослужащих. Мы предоставили значительное количество платформ", – продолжил глава Пентагона.

По его словам, США в дальнейшем будут сосредотачиваться на оказании помощи в обеспечении безопасности, чтобы украинские силы "могли и в дальнейшем быть успешными, когда они решат проводить наступательные операции".

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"И опять же, поддержка будет предоставляться постоянно. Мы будем оставаться на связи с нашими союзниками и партнерами. В следующий раз мы встретимся на очередном заседании Украинской оборонной контактной группы 21 апреля, и я с нетерпением жду встречи с ним и остальными нашими коллегами на этом заседании", – добавил Остин.

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