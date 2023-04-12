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США ввели дополнительные санкции против РФ, в частности структур Усманова и "Росатома"

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 18:23

Министерство финансов США в среду объявило об очередном пакете санкций в связи с полномасштабной агрессией России против Украины, который в целом охватывает более 80 физических и юридических лиц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Совместно с Великобританией США вводят санкции против холдинга USM Holding, связанного с российским олигархом и одним из самых богатых людей России Алишером Усмановым, против которого ограничения были введены еще в марте 2022 года.

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"В распоряжении Усманова есть широкая сеть предприятий в финансовых гаванях и члены семьи, через которых он осуществляет финансовые операции, что позволяет ему потенциально обходить санкции", – считают в Минфине США.

Американские власти утверждают, что через USM Holding Усманов контролирует и владеет большинством своих компаний. Санкции распространяются также на более двух десятков юридических лиц, связанных с холдингом, базирующихся в России, Узбекистане, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.

В то же время отдельным решением Минфин США разрешил отдельные операции, связанные с деятельностью издательского дома "Коммерсант", оператора связи "Мегафон" и холдинга "Металлоинвест".

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Отдельно Государственный департамент США внес в санкционный перечень 27 физических и юридических лиц, работающих в оборонном секторе российской экономики и поддерживающих войну России против Украины, а также дополнительные компании, связанные с государственной корпорацией "Росатом".

В последнем случае речь идет о санкциях в отношении связанных с "Росатомом" структур, в частности "Ковровского механического завода", "Русатом Оверсиз" (отвечает за зарубежные проекты) и "Атомстрой" (главная организация "Росатома", отвечающая за материаловедение).

Отмечается, что аналогичные ограничения против структур "Росатома" планирует ввести и Министерство торговли США.

Санкции предусматривают замораживание активов упомянутых лиц в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ними деловые отношения.

Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против Международного инвестиционного банка – кредитного учреждения, базирующегося в Будапеште, имеющего почти 50% российской собственности и лишенного надзора со стороны венгерских властей.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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