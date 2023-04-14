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Из-за пестицидов Словакия запрещает переработку и продажу украинского зерна

"Европейская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 00:15
Из-за пестицидов Словакия запрещает переработку и продажу украинского зерна
фото pixabay.com

Министерство сельского хозяйства Словакии в четверг распорядилось запретить обработку импортируемого из Украины зерна, а также продажу продукции из украинских зерновых на внутреннем рынке.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Решение об ограничении в Словакии приняли после того, как в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, которая отправлялась на молотьбу, "было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека".

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"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки из Украины, что уже хранится в Словакии", – отмечает министерство.

О результатах анализа партии украинского зерна Словакия сообщит все страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана. Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран "Вышеградской четверки", а также Румынии и Болгарии на встрече в пятницу.

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать любое украинское зерно и зерновые продукты", – подытоживается в заявлении без уточнения, на какой срок вводится ограничение.

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Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, после начала полномасштабного вторжения России долгое время вообще не могла экспортировать зерно через Черное море, что заставило ее искать альтернативные пути экспорта.

Большое количество украинского зерна, более дешевого, чем выращенное в ЕС, оказалось в странах Центральной Европы. Это негативно повлияло на местных фермеров. На прошлой неделе Польша объявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит позволит.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: Словакиязерно
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