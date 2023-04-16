ISW проанализировал, как "Единая Россия" использует на выборах участников войны в Украине

Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали, для чего партия Путина "Единая Россия" хочет привлечь в выборах 2023 и 2024 годов военных, участвовавших в войне в Украине.

Источник: ISW

Детали: Партия президента России Владимира Путина "Единая Россия" намерена привлечь российских военнослужащих, которые воевали в Украине, в качестве кандидатов на выборах в 2023 и 2024 годах. Вероятно, таким образом она попытается утвердиться как провоенная партия РФ.

Аналитики указывают: "Привлечение военнослужащих в качестве политических кандидатов во время войны является типичным для общества, которое проводит выборы, независимо от того, насколько честными или важными они являются".

Однако, по мнению экспертов, Кремль, вероятно, намерен привлечь военнослужащих в качестве кандидатов в большей степени, чем обычно, даже в стране, находящейся в состоянии войны.

В отчете подчеркивается: скорее всего, Кремль стремится использовать кандидатов, воевавших в Украине, в качестве публичного лица партии "Единая Россия" на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военных и членов их семей и утвердить "Единую Россию" как политическую партию, возглавляющую провоенное движение.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, таким образом Кремль попытается задобрить ультранационалистическое сообщество, не выполняя при этом основных его требований.

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Институт указал и на то, что сообщение некоторых источников о том, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин призвал Россию прекратить войну против Украины, является ошибочным.

На самом деле, отмечают аналитики, Пригожин фактически призвал Россию к решительной борьбе, которая либо победит Украину, либо приведет к временному российскому поражению, которое станет катализатором националистического возрождения России и создаст условия для будущей победы.

В отчете ISW отмечают, что российское информационное пространство освещает демографические изменения в России таким образом, что националистические идеологии, которые лежат в основе войны в Украине, и в дальнейшем будут иметь эхо внутри страны.

По данным росСМИ, население России стремительно сокращается из-за уровня рождаемости и продолжительности жизни, а также оттока населения.

Основные выводы ISW за 15 апреля: