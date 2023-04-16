Россия обстреляла из авиации, БПЛА и артиллерии восемь областей - ОВА

За сутки перед Пасхой российские оккупанты обстреляли восемь областей Украины из РСЗО, БПЛА, авиации и минометов.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: ночью - авиаудар, г.Семеновка Новгород-Северский район. Повреждены помещения предприятия. Без жертв.

Сумщина: ночью россияне осуществили авиаудар по окраине пгт Свеса Свесской общины. В результате удара было повреждено помещение коммунального учреждения, два человека получили телесные повреждения. Также ударом повреждены два админпомещения. Данные о последствиях уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки враг совершил 101 обстрел по 19 населенным пунктам. Снова атаковал прифронтовые Гуляйполе и Орехов. Кроме того, враг совершил массированную атаку ночью. В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушениям подверглись и здания рядом. В областном центре враг попал в зеленую зону и предприятие. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора. На Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Осуществил обстрелы Новомлинска, Двуречной и Берестового. В результате обстрелов с. Петропавловка Купянского района повреждены два частных жилых дома, автомобиль и трактор.

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Луганщина: артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки со стороны россиян подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

Донецкая область: 2 погибших, 7 раненых гражданских за сутки. Враг совершил авиаудары, обстреливал населенные пункты из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии, минометов. Обстреляли: Авдеевку, Железное, Константиновку, Курахово, Торецк, пгт Великая Новоселка, пгт Очеретино, с. Новокалиново, с. Новоселовка первая, с. Александрополь, с. Предтечино Повреждены 14 жилых домов, из них 5 - многоэтажки, 4 торговых павильона, аптека, гараж, помещение ТЦ "Меркурий", местные ЛЭП, админздание санэпидемстанции.

Николаевщина: сегодня ночью вражескому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада. Предварительно зенитно-ракетными системами С-300. В одном из населенных пунктов громады в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие. В городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, - без пострадавших. Вчера утром враг совершил обстрел населенного пункта Гороховской общины. Повреждено здание детского сада и клуба. Без пострадавших.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 70 обстрелов, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 5 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города Херсон. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери. В Петропавловке Новоалександровской громады. 18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой, в результате чего получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь. С деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.