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США готовятся продать Турции оборудование для модернизации ее F-16 – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 22:28

США готовятся согласовать продажу Турции оборудования для модернизации истребителей F-16, которые уже есть у нее на вооружении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Госдеп готовится начать процедуру согласования по продаже оборудования для модернизации истребителей – в частности радаров и авионики.

Агентство узнало от информированных собеседников, что руководители соответствующих комитетов Конгресса уже неформально дали согласие на это.

Если во время официальной процедуры Конгресс даст согласие, это будет первая за много лет продажа Турции военных технологий.

Тем временем по поводу большего соглашения о продаже дополнительных F-16 прогресса пока что нет и в Конгрессе много противников.

Как известно, Анкара долгое время пытается получить от США по крайней мере истребители F-16 – после того, как Турцию из-за покупки российских С-400 исключили из программы по F-35 и наложили на нее санкции.

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В экспертных кругах считают, что это в том числе может быть непубличным предметом торга с США для того, чтобы Турция наконец прекратила блокировать вступление в НАТО Швеции (а ранее и Финляндии).

Темы: СШАТурцияистребители
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