Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot

В течение последней недели Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему.

Это следует из информации на сайте правительства Германии, пишет "Европейская правда".

Кроме ЗРК Patriot и ракет к нему, немецкая сторона предоставила 16 грузовых автомобилей Zetros и два авто для патрулирования границы.

Напомним, Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.