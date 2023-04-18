Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot
Вторник, 18 апреля 2023, 20:33
В течение последней недели Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему.
Это следует из информации на сайте правительства Германии, пишет "Европейская правда".
Кроме ЗРК Patriot и ракет к нему, немецкая сторона предоставила 16 грузовых автомобилей Zetros и два авто для патрулирования границы.
Напомним, Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.
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