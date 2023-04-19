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В Украину прибыли системы Patriot еще от двух стран

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 16:40

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Об этом в Telegram написал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, пишет "Европейская правда".

По его словам, системы Patriot от США, Нидерландов и Германии позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА.

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Павлюк поблагодарил партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны Украины.

Накануне Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot. В Берлине обещали передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также анонсировали поставку в Украину ЗРК Patriot и рядя ракет.

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В конце марта украинские военные завершили учения на ЗРК Patriot в США – раньше, чем ожидалось.

Темы: ПВОУкраинаРосcия
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