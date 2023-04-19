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На Кипре создадут орган для контроля выполнения санкций против России

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 21:40

Правительство Кипра в среду объявило о создании национального органа по вопросам внедрения санкций, который будет сотрудничать с соответствующим ведомством Великобритании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Подразделение по вопросам санкций создается по поручению президента Кипра Никоса Христодулидиса. Решению предшествовало совещание в президентском дворце с участием заместителя генерального прокурора, главы центрального банка Кипра, а также министров финансов, юстиции и иностранных дел. 

По словам представителя правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса, президент также попросил предоставить дорожную карту с подробным планом действий, которые Кипр должен осуществить в свете недавних санкций со стороны США и Великобритании.

Это заявление связано с тем, что в санкциях США и Британии, объявленных на прошлой неделе, 23 киприота и 20 кипрских компаний были названы "финансовыми посредниками" российских подсанкционных олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. 

Летимбиотис подчеркнул, что правительство Кипра посылает "четкий сигнал" о том, что доверие к стране должно быть сохранено, и что никакое уклонение от санкций ЕС не будет терпимым.

Кроме того, по итогам совещания генеральная прокуратура Кипра изучит, нарушили ли киприоты санкции ЕС и, соответственно, могут ли им быть предъявлены уголовные обвинения.

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В прошлом месяце стало известно, что ЕС планирует запустить проект с девятью странами-членами – в том числе и Кипром, – чтобы выявить пробелы в санкциях против России и улучшить координацию между национальными органами власти в рамках санкционного режима.

Темы: КипрРосcиясанкции
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