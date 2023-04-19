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На Кипре создадут орган для контроля выполнения санкций против России

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 21:40

Правительство Кипра в среду объявило о создании национального органа по вопросам внедрения санкций, который будет сотрудничать с соответствующим ведомством Великобритании.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Подразделение по вопросам санкций создается по поручению президента Кипра Никоса Христодулидиса. Решению предшествовало совещание в президентском дворце с участием заместителя генерального прокурора, главы центрального банка Кипра, а также министров финансов, юстиции и иностранных дел. 

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По словам представителя правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса, президент также попросил предоставить дорожную карту с подробным планом действий, которые Кипр должен осуществить в свете недавних санкций со стороны США и Великобритании.

Это заявление связано с тем, что в санкциях США и Британии, объявленных на прошлой неделе, 23 киприота и 20 кипрских компаний были названы "финансовыми посредниками" российских подсанкционных олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. 

Летимбиотис подчеркнул, что правительство Кипра посылает "четкий сигнал" о том, что доверие к стране должно быть сохранено, и что никакое уклонение от санкций ЕС не будет терпимым.

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Кроме того, по итогам совещания генеральная прокуратура Кипра изучит, нарушили ли киприоты санкции ЕС и, соответственно, могут ли им быть предъявлены уголовные обвинения.

В прошлом месяце стало известно, что ЕС планирует запустить проект с девятью странами-членами – в том числе и Кипром, – чтобы выявить пробелы в санкциях против России и улучшить координацию между национальными органами власти в рамках санкционного режима.

Темы: КипрРосcиясанкции
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