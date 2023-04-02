Россияне обстреляли центр Константиновки, 6 погибших и 11 раненых
Воскресенье, 2 апреля 2023, 12:54
Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области, 6 человек погибли и 11 получили ранения.
Источник: глава ОВА Павел Кириленко, глава ОП Андрей Ермак
Прямая речь Кириленко: "Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром.
Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома".
Детали: Ермак уточнил, что повреждены 16 многоквартирных домов, 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, 3 автомобиля.
Ранены 8 человек, погибли 6 человек.
Позже Кириленко добавил, что число раненых возросло до 10.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о 6 погибших и 11 пострадавших.
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