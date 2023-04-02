Россияне обстреляли центр Константиновки, 6 погибших и 11 раненых

Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области, 6 человек погибли и 11 получили ранения.

Источник: глава ОВА Павел Кириленко, глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь Кириленко: "Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром.

Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома".

Детали: Ермак уточнил, что повреждены 16 многоквартирных домов, 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, 3 автомобиля.

Ранены 8 человек, погибли 6 человек.

Позже Кириленко добавил, что число раненых возросло до 10.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о 6 погибших и 11 пострадавших.