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Россияне обстреляли центр Константиновки, 6 погибших и 11 раненых

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 12:54
Россияне обстреляли центр Константиновки, 6 погибших и 11 раненых
фото: оп

Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области, 6 человек погибли и 11 получили ранения.

Источник: глава ОВА Павел Кириленко, глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь Кириленко: "Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром.
Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома".

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Детали: Ермак уточнил, что повреждены 16 многоквартирных домов, 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, 3 автомобиля.

Ранены 8 человек, погибли 6 человек. 

Позже Кириленко добавил, что число раненых возросло до 10.

ВИДЕО ДНЯ
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о 6 погибших и 11 пострадавших.

Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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