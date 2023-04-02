Зеленский: Единственный путь остановить террор – военная победа Украины, другого нет и не будет

Президент Владимир Зеленский отмечает, что единственным путем остановить российский террор является военная победа Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и громадам – от Сумщины до Донбасса, от Харьковщины до Херсонщины, от Киевщины до Ялты. И этот путь – военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет.

Государство-зло, для которого стало нормой бить вот так из "Ураганов" по жилым домам, запускать С-300 по городам, обстреливать обычные села, людей… Государство-зло должно быть разбито. Во всех смыслах этого слова. Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт – военное. И пройдет".

Детали: Зеленский сообщил, что количество пострадавших в результате российского обстрела Константиновки в Донецкой области возросло до 11, погибли 6 гражданских.

Прямая речь: "Сегодня российские террористы снова ударили по Константиновке Донецкой области. По обычным жилым кварталам. Шесть человек убиты этим российским обстрелом. Три женщины, трое мужчин. Обычные люди обычного городка на Донбассе... Еще 11 человек получили ранения. Россия применила против Константиновки ракеты С-300 и систему залпового огня "Ураган"".

Больше деталей: Зеленский также напомнил, что 2 апреля отмечается годовщина освобождения Киевщины от российских оккупантов.

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"2 апреля с территории Киевской области сбежал последний оккупант. Будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и на всем нашем юге. Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Российские оккупанты утром 2 апреля обстреляли Константиновку в Донецкой области, было известно о 6 погибших и 10 раненых.