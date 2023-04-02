Оккупанты проводят "зачистку" в Мариуполе после подрыва коллаборанта - Андрющенко

взорванный в начале недели коллаборационист в мариуполе, коллаж уп

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе российские оккупанты проводят "зачистку".

Источник: Андрющенко в Facebook

Прямая речь Андрющенко: "На каждом перекрестке по две машины с российскими военными.

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Каждые 200 метров по улице патруль из 8 оккупантов (микс военных и полиции).

Большое количество автопатрулей, пригнанных из Донецка.

Тотальная проверка документов и телефонов. Выборочная проверка квартир с обысками".

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Детали: По словам советника, такие проверки от квартала к кварталу продолжались почти ежедневно всю неделю.

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