Оккупанты проводят "зачистку" в Мариуполе после подрыва коллаборанта - Андрющенко
Воскресенье, 2 апреля 2023, 15:39
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе российские оккупанты проводят "зачистку".
Источник: Андрющенко в Facebook
Прямая речь Андрющенко: "На каждом перекрестке по две машины с российскими военными.
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Каждые 200 метров по улице патруль из 8 оккупантов (микс военных и полиции).
Большое количество автопатрулей, пригнанных из Донецка.
Тотальная проверка документов и телефонов. Выборочная проверка квартир с обысками".
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Детали: По словам советника, такие проверки от квартала к кварталу продолжались почти ежедневно всю неделю.
Предыстория:
- Утром 27 марта во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль начальника горуправления полиции оккупантов Михаила Москвина.
- Пропагандистские российские СМИ сообщали, что пособник захватчиков жив – он якобы получил легкую контузию, поскольку находился в нескольких метрах от машины, когда она взорвалась.