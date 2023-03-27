В Мариуполе подорвали машину начальника полиции оккупантов
Утром 27 марта во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль начальника горуправления полиции оккупантов Михаила Москвина.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС
Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав машину одного из топ-военных. Подробности позже".
Детали: Сообщается, что взрыв прогремел в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей).
По предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов.
Позже ТАСС сообщил, в Мариуполе взорвали автомобиль начальника горуправления полиции Михаила Москвина.
Отмечается, что пособник захватчиков жив – он якобы получил легкую контузию. Мужчина находился в нескольких метрах от машины, когда она взорвалась.
Предыстория:
- Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов – в частности, пострадало здание, где размещались силовые структуры захватчиков. Еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка.