В Мариуполе подорвали машину начальника полиции оккупантов

Утром 27 марта во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль начальника горуправления полиции оккупантов Михаила Москвина.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав машину одного из топ-военных. Подробности позже".

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Детали: Сообщается, что взрыв прогремел в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей).

По предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов.

Позже ТАСС сообщил, в Мариуполе взорвали автомобиль начальника горуправления полиции Михаила Москвина.

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Отмечается, что пособник захватчиков жив – он якобы получил легкую контузию. Мужчина находился в нескольких метрах от машины, когда она взорвалась.

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