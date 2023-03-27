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В Мариуполе подорвали машину начальника полиции оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 27 марта 2023, 11:09
В Мариуполе подорвали машину начальника полиции оккупантов
Скриншот из видео РИА Новости

Утром 27 марта во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль начальника горуправления полиции оккупантов Михаила Москвина.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, подорвав машину одного из топ-военных. Подробности позже".

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Детали: Сообщается, что взрыв прогремел в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей).

По предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов.

Позже ТАСС сообщил, в Мариуполе взорвали автомобиль начальника горуправления полиции Михаила Москвина.

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Отмечается, что пособник захватчиков жив – он якобы получил легкую контузию. Мужчина находился в нескольких метрах от машины, когда она взорвалась.

Предыстория: 

  • Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов – в частности, пострадало здание, где размещались силовые структуры захватчиков. Еще одно попадание зафиксировано в районе авиагородка.

Темы: Мариупольвзрывоккупация
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