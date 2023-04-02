Горсовет Хмельницкого лишит УПЦ МП права пользоваться землей – мэр

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин после инцидента с избиением военного заявил, что горсовет на внеочередной сессии проголосует за прекращение пользования УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины.

Источник: Симчишин в Telegram

Дословно: "Московская фсбешная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране.

Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это фсбешное кубло.

На внеочередной сессии мы прекратим пользование всеми земельными участками на территории общины. Инициируем также решение областного и районного советов".

Детали: Мэр Хмельницкого выразил мнение, что те, кто бил военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а патрульные, которые составили протокол на военного, должны быть уволены.

"После таких событий те священники, которые имеют хоть частичку украинского обязаны немедленно выйти из фсбешной структуры", - добавил он.

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Что предшествовало: В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком утром 2 апреля священнослужитель и верующие избили военного. Полиция открыла производство против священника и военного.