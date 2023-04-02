Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Горсовет Хмельницкого лишит УПЦ МП права пользоваться землей – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 18:00
Горсовет Хмельницкого лишит УПЦ МП права пользоваться землей – мэр
избиение военного в храме УПЦ МП в Хмельницком, скриншот видео

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин после инцидента с избиением военного заявил, что горсовет на внеочередной сессии проголосует за прекращение пользования УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины.

Источник: Симчишин в Telegram

Дословно: "Московская фсбешная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране.

Реклама:

Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это фсбешное кубло.

На внеочередной сессии мы прекратим пользование всеми земельными участками на территории общины. Инициируем также решение областного и районного советов".

Детали: Мэр Хмельницкого выразил мнение, что те, кто бил военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а патрульные, которые составили протокол на военного, должны быть уволены.

ВИДЕО ДНЯ

"После таких событий те священники, которые имеют хоть частичку украинского обязаны немедленно выйти из фсбешной структуры", - добавил он.

Что предшествовало: В одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком утром 2 апреля священнослужитель и верующие избили военного. Полиция открыла производство против священника и военного.

Темы: ХмельницкийУПЦ МПземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Хмельницкий
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
В Хмельницкой области прогремели взрывы: работала ПВО
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: