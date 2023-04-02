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Минобороны о Бахмуте: Защитники учитывают принцип военной целесообразности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 18:16
Минобороны о Бахмуте: Защитники учитывают принцип военной целесообразности
ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 2 апреля, скриншот deepstatemap

В Минобороны призвали доверять военным, которые защищают Бахмут, и заверили, что реагирование на текущую ситуацию осуществляется с учетом принципа военной целесообразности.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно: "Ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников. Непомерно высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально.

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Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника.

Но каждое наше военное решение и каждый шаг является взвешенным. Командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте.

Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности. Доверяем нашим военным".

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Темы: БахмутМиноборонывойна
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