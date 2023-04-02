Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ

Российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Владлена Татарского.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, "Фонтанка"

Детали: По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю, сказал собеседник агентства.

Реклама:

По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее "Фонтанка" писала, что силовики разыскивают девушку по имени Дарья. "Полицейские с ней уже знакомы, так как задерживали её на митингах", - писало издание.

ВИДЕО ДНЯ

"Фонтанка" также публикует фото девушки, которая предположительно подарила статуэтку Татарскому, предоставленное одним из участников встречи.

"Девушка подарила бюст и уходит на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала, что стесняется, но пошла. На второй фото: это в момент, когда она садится недалеко от Владлена", — рассказал очевидец.

Как сообщает телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня", Дарья Трепова ранее задерживалась 24 февраля на антивоенном митинге. Был суд по стандартной митинговой статье — 20.2.2 ч. 1, КоАП.

Что предшествовало: В центре Санкт-Петербурга в воскресенье произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, 25 пострадавших.