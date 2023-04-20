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Швейцария ввела санкции против группы Вагнера

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 14:05

В четверг, 20 апреля, Швейцария объявила о введении санкций против частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщил Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии, пишет "Европейская правда".

Под санкции также попало российское информационное агентство РИА "ФАН", которое принадлежит владельцу группы Вагнера Евгению Пригожину.

Напомним, 13 апреля ЕС добавил частную военную компанию "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, в санкционный список.

Как отмечалось в решении ЕС, ЧВК "Вагнер" принимает активное участие в российской агрессивной войне против Украины.

"Таким образом, группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в тексте решения.

Отмечается, что РИА "ФАН" занимается пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, называет ее миссией остановить "украинских нацистов" и рекламирует действия ЧВК "Вагнер".

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Против самого Евгения Пригожина Европейский Союз ввел санкции еще в октябре 2020 года в связи с финансированием им деятельности ЧВК "Вагнер" в Ливии. В апреле 2022-го санкции против Пригожина ввели уже из-за агрессивной войны в Украине.

Темы: ШвейцарияВагнер
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