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Байден объявит о кампании по переизбранию на второй срок во вторник – СМИ

Пятница, 21 апреля 2023, 08:20

Президент США Джо Байден готовится объявить о начале своей кампании по переизбранию во вторник.

Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявили в четверг два человека, знакомых с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

По словам источников, объявление Байдена во вторник состоится через четыре года после начала его кампании в 2020 году. 

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Один из источников отметил, что точное время заявления Байдена может измениться.

В прошлую пятницу Байден сказал журналисту, что сообщит о начале кампании "относительно скоро". "Я сказал вам, что мой план – снова баллотироваться", – подчеркивал президент США.

Байден является самым старым человеком, занимающим пост президента США: в конце второго четырехлетнего срока ему исполнится 86 лет. 

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Накануне кампании он столкнулся с низкими рейтингами общественного одобрения. Свежий опрос Reuters/Ipsos показал, что лишь 39% американцев одобряют его работу.

В феврале был опубликован опрос центра исследования общественного мнения AP-NORC, согласно которому большинство сторонников Демократической партии США считают, что Байдену не нужно переизбираться на второй срок в 2024 году.

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Темы: БайденвиборыСША
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