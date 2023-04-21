СМИ: Украина просила у Франции данные для полетов самолетов и дронов над Беларусью

Франция отказалась предоставить Украине доступ к информации, которая бы позволила ее летательным аппаратам осуществлять незаметные полеты над Беларусью.

Об этом со ссылкой на источники сообщила французская газета Le Monde, пишет "Европейская правда".

По информации издания, украинские власти попросили у Парижа цифровую карту белорусской территории – DTED (Digital Terrain Elevation Data), которая необходима для осуществления воздушных миссий на низкой высоте.

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DTED подробно описывают местность, а также содержат перечень препятствий, таких как высоковольтные линии электропередач или ветровые турбины, и, прежде всего, военное оборудование, которое может представлять опасность для самолета, например радары или зенитные батареи.

"Сюда входят все тактические данные, необходимые для полета на очень малой высоте, ночью или в условиях плохой видимости", – объяснил военный источник, добавляя, что такие полеты позволяют летательному аппарату быть фактически незамеченным.

Источник предположил, что такие данные были нужны Украине для нанесения ударов по военным объектам в Беларуси, которые используются для атаки на украинскую территорию.

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Франция отказалась предоставлять Украине данные DTED по Беларуси, пишет газета. Оправдывая отказ, Париж заявил, что его поддержка будет непоколебимой до тех пор, пока Киев будет защищать только украинскую территорию, но не может быть и речи об участии в операциях на иностранной территории.

"Французские военные источники указывают на то, что Украина, вероятно, уже обратилась с такой просьбой к другим членам коалиции, которые поддерживают ее усилия против российской агрессии. Во Францию Киев обратился бы только после того, как получил отказ", – добавляет Le Monde.

Украина официально не подтверждала ударов по белорусской территории, но Минск обвинял ее в атаке на радиолокационный самолет А-50 на аэродроме "Мачулище" в начале этого года.

Украинско-белорусские отношения, однако, достигли самой низкой точки за историю после встречи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.

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