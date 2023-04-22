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Из-за санкций Индия приостановила закупки оружия у России – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 07:55
Из-за санкций Индия приостановила закупки оружия у России – СМИ
Российские танки. Иллюстративное фото GETTY IMAGES

Индия приостановила поставки военной техники из РФ, страны пытаются найти механизм оплаты, который бы не нарушал санкции США.

Источник: Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников

Детали: Как пишет издание, индийские платежи за российское оружие на сумму более 2 млрд долларов "застряли" на год, страна не может оплатить счет в долларах США, поскольку опасается вторичных санкций. В тоже время Россия не поставила Индии 2 батареи систем ПВО С-400.

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Отмечается, что стороны не могут договориться о способах оплаты. Россия не хочет принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. Нью-Дели со своей стороны также не хочет заключать сделку в рублях из-за опасений, что не сможет приобрести достаточное количество российской валюты по справедливому курсу.

По данным издания, правительство Индии предложило Москве использовать рупии, полученные от продажи оружия, для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала, чтобы избежать накопления рупий, однако правительство РФ не считает такое предложение привлекательным.

Одним из возможных решений, пишет Bloomberg, могло бы стать использование евро и дирхамов, которые используются для оплаты российской нефти. Однако, отмечает издание, использование этих валют для оплаты вооружений может вызвать реакцию со стороны США и привести к увеличению расходов из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.

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Есть еще идея расплатиться за оружие индийскими товарами, отмечает издание. Впрочем, она трудно реализуема, поскольку российский экспорт в Индию значительно превышает импорт из нее.

По словам источников издания, вопрос оплаты за оружие в последнее время приобрел большую актуальность и доминировал в дискуссиях во время январского визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву. Этот же вопрос также активно обсуждался во время переговоров в Дели между вице-премьер-министром России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Отмечается, что отсутствие поставок комплектующих и запасных частей является важной проблемой для Индии, поскольку у нее на вооружении находятся более 250 истребителей Су-30, более 1,2 тыс. танков Т-90 и 7 субмарин российского производства.

Темы: ИндияРосcияоружие
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