ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию - Bloomberg

Европейский Союз намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций, который сейчас готовят в Брюсселе.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько видов транспортных средств, заявили источники агентства. В то же время, не все товары будет запрещено провозить транзитом через Россию на пути в третьи страны.

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Москве удалось обойти ограничения на ряд технологий, которые попали под санкции. Торговые данные, о которых ранее сообщало агентство, свидетельствуют о том, что современные чипы и интегральные схемы, сделанные в ЕС и других странах, поставляют в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

По другим данным, некоторые страны ЕС, граничащие с Россией, в частности Финляндия и Эстония, отмечают резкий рост торговли со странами Центральной Азии, и товары, которыми они торгуют, часто идут транзитом через Россию. Некоторые товары остаются в России или реэкспортируются из третьих стран в Россию.

Польша, Эстония и Литва добивались от ЕС введения запрета на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала Москвы.

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Новый пакет предложенных санкций также может быть направлен против танкеров и судов, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещение.

Основное внимание в пакете мер, который разрабатывает Еврокомиссия, будет направлено на закрытие лазеек и решение проблемы обхода существующих ограничений, в том числе компаниями в третьих странах.

Пакет мер вряд ли будет направлен против "Росатома", российской государственной компании по атомной энергетике, сказали собеседники.

Ожидается, что пакет мер также будет включать санкции против еще около 30 человек, а также дополнительные ограничения в отношении нескольких фирм и организаций, сказал один из собеседников агентства.

Для утверждения санкционного пакета необходима поддержка всех государств-членов, и предложения могут измениться в процессе принятия.

Напомним, на этой неделе в четверг начались встречи между Еврокомиссией и официальными представителями стран-членов ЕС, на которых неформально обсуждают предложения по санкциям для 11-го пакета санкций.