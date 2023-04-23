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Военное руководство РФ хочет перейти к обороне, но не может убедить Путина – аналитики

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 06:31
Военное руководство РФ хочет перейти к обороне, но не может убедить Путина – аналитики
ШОЙГУ, ПУТИН, ГЕРАСИМОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Российское военное командование, вероятно, пытается убедить Владимира Путина отказаться от наступательных операций и перейти к оборонительным, но не решается прямо донести эту мысль до президента РФ, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Некоторые российские ультранационалисты рассказали, что Министерство обороны РФ сообщило им об усилиях, направленных на набор 400 тыс. контрактников, чтобы обеспечить достаточное количество военнослужащих для защиты и эффективного замораживания существующих фронтов в Украине, говорится в отчете института.

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В ISW отметили, что российское военное командование перебрасывает призывников для удержания российских позиций в Крыму и, возможно, планирует подготовить новые ресурсы для удержания Россией позиции, когда будущее украинское контрнаступление достигнет кульминации.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но продолжают отправлять контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по настоянию Путина", – считают аналитики.

В ISW отметили, что Путин предпочитает лояльность, а не компетентность, что, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны вместо того, чтобы тратить элитные подразделения на изнурительные бои за незначительные достижения.

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"То, что Путин продолжает настаивать на проведении наступательных операций на востоке Украины, свидетельствует о том, что группа, которая хочет заморозить войну вдоль нынешней линии фронта, не смогла убедить его", – добавили аналитики.

Темы: ПутинвойнаДонбасс
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