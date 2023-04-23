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Военное руководство РФ хочет перейти к обороне, но не может убедить Путина – аналитики

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 06:31
Военное руководство РФ хочет перейти к обороне, но не может убедить Путина – аналитики
ШОЙГУ, ПУТИН, ГЕРАСИМОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Российское военное командование, вероятно, пытается убедить Владимира Путина отказаться от наступательных операций и перейти к оборонительным, но не решается прямо донести эту мысль до президента РФ, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Некоторые российские ультранационалисты рассказали, что Министерство обороны РФ сообщило им об усилиях, направленных на набор 400 тыс. контрактников, чтобы обеспечить достаточное количество военнослужащих для защиты и эффективного замораживания существующих фронтов в Украине, говорится в отчете института.

В ISW отметили, что российское военное командование перебрасывает призывников для удержания российских позиций в Крыму и, возможно, планирует подготовить новые ресурсы для удержания Россией позиции, когда будущее украинское контрнаступление достигнет кульминации.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но продолжают отправлять контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по настоянию Путина", – считают аналитики.

В ISW отметили, что Путин предпочитает лояльность, а не компетентность, что, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны вместо того, чтобы тратить элитные подразделения на изнурительные бои за незначительные достижения.

"То, что Путин продолжает настаивать на проведении наступательных операций на востоке Украины, свидетельствует о том, что группа, которая хочет заморозить войну вдоль нынешней линии фронта, не смогла убедить его", – добавили аналитики.

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Темы: ПутинвойнаДонбасс
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