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Еврокомиссия и 5 стран ЕС не достигли договоренности по агроимпорту из Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 20:21
Еврокомиссия и 5 стран ЕС не достигли договоренности по агроимпорту из Украины
фото Pixabay

Видеоконференция между вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и представителями пяти стран Центральной Европы по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины завершилась без договоренностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся завтра на уровне министров сельского хозяйства.

Как выяснила брюссельская корреспондентка радиостанции, со стороны Еврокомиссии есть готовность идти на уступки.

В частности, ЕК готова расширить список товаров, на которые будет распространяться запрет на импорт из Украины.

"Прогресс есть, и переговоры движутся в правильном направлении", – сообщил один из участников встречи.

Пока Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Сейчас ходят неофициальные разговоры о том, что она будет готова добавить в список ограничений другие продукты из списка, представленного министрами сельского хозяйства пяти стран в пятницу, такие как яйца и мясо птицы.

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Министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме к Еврокомиссии, направленном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в этот список подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Брюссель дополнительно предложил 100 млн евро на поддержку фермеров в Польше, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Польша получит 39,3 млн евро, Румыния – 29,7 млн евро, Болгария – 9,7 млн евро, Венгрия – 15,9 млн евро и Словакия – 5,2 млн евро.

Европейская комиссия передаст это предложение на утверждение странам ЕС. 

Детальный анализ причин зернового кризиса можно найти в нашем видео о том, почему дружественная Польша ударила по украинскому экспорту и кто поможет Украине.

Темы: ЕСэкспортторговлясельское хозяйство
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