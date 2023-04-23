Немецкий генерал призвал к скорейшей передаче Украине истребителей F-16

Немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер утверждает, что Украина нуждается не только в средствах противовоздушной обороны, но и в западных истребителях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Бывший командующий силами НАТО в Косово возлагает на немецкое правительство неудовлетворительную ситуацию с оснащением Вооруженных сил Украины.

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По его словам, в борьбе с российскими оккупантами им не хватало боеприпасов и бронетехники, боевых танков и бронетранспортеров – в том числе и потому, что "федеральное правительство приняло решение очень поздно".

"Оно не позволило подготовить варианты действий, также многонациональных, чтобы вы сели и обсудили их: А что, если нам придется отправить танки в кратчайшие сроки? Вот почему сейчас оборудования не хватает" – сказал Бюлер о действиях немецкого правительства.

Бюлер призывает к значительно более быстрому предоставлению западной военной помощи Украине – в частности, боевых самолетов.

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"Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для противовоздушной обороны, а также боевых самолетов" – сказал он, имея в виду не немецкие самолеты, "а американские F-16, которых в мире очень много". На рынке также достаточно запчастей для них.

F-16, по его словам, это "лишь пример". В целом, по словам Бюлера, "речь идет о том, чтобы украинцы в долгосрочной перспективе могли самостоятельно обеспечивать безопасность своей страны".

Напомним, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно получить в 10 раз большую военную помощь, чем она получила от союзников до сих пор, чтобы завершить войну в этом году.