ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

ЕС сделал шаг к установлению договорных отношений с Украиной с целью признания и исполнения судебных решений Евросоюза и Украины по гражданским и коммерческим делам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пресс-служба Совета ЕС сообщила в понедельник.

"Сегодня Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам", – говорится в сообщении.

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Так называемая Конвенция об исполнении судебных решений, заключенная в 2019 году, является международным договором, обязывающим договаривающиеся государства признавать и исполнять судебные решения, вынесенные по гражданским или коммерческим делам в других государствах-участниках.

В 2022 году Украина ратифицировала Конвенцию. Согласно документу, договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены с 1 сентября 2023 года, если ни одна из сторон не будет возражать против этого.

Государства-члены Европейского Союза считают, что не существует никаких фундаментальных препятствий, например, связанных с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основополагающих прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.

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Сегодняшнее решение сделает Конвенцию важным инструментом для содействия международной торговле.