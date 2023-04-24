По просьбе США Украина отложила "юбилейные" атаки на Россию – Washington Post

Украинская разведка планировала массовые удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов планировал смелые удары в глубоком тылу врага, что вызвало беспокойство официальных лиц в Вашингтоне.

В феврале, когда до первой годовщины вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве были заняты разработкой планов нападения на Москву.

Генерал-майор Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "подготовиться к массовым ударам 24 февраля... всем, что есть в распоряжении ГУР".

Детали: Об этом говорится в секретном докладе Агентства национальной безопасности США.

Сообщается, что в Украине даже рассуждали о морском ударе с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

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Чиновники в Вашингтоне тайно наблюдали за планами украинцев, а в Белом доме опасались, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля.

22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по Москве.

Эта информация стала частью массива секретной информации, просочившейся в сеть недавно, но не объясняют, кто именно вмешался и почему украинцы согласились отступить.

Дословно: "Украину, которая стремится перенести боевые действия на территорию России, иногда сдерживают США, которые последовательно пытаются избежать эскалации конфликта до прямого столкновения между американскими и российскими войсками.

Некоторые американские чиновники рассматривают нападения на Россию, особенно с применением американского оружия, как очень рискованные операции, которые могут показаться президенту России Владимиру Путину настолько угрожающими, что он прибегнет к использованию тактического ядерного оружия".

Детали: Сообщается, что в частных разговорах американские и европейские чиновники выражают свое восхищение Будановым. Но они также говорят, что его дерзость иногда заставляет их нервничать.

В частности, в документах говорится о том, что 13 февраля Буданов приказал одному из своих офицеров быть готовым к операции, а США повторили публичную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть РФ.

Документы также указывают на то, что американская разведка следит за коммуникациями Буданова, что, похоже, не является новостью для него самого.

Ведомство Буданова планировало атаковать членов ЧВК "Вагнер" в Мали "Вагнер", но пока неизвестно на какой стадии сейчас находится операция в Мали и получили ли в ГУР разрешение на выполнение своих планов.

ГУР также разработало планы тайных атак на российские силы в Сирии с использованием тайной помощи курдов.

Официальные лица в Вашингтоне и Европе сделали Украине замечания за атаки за пределами ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко.

Американские чиновники также обеспокоены тем, что Пекин, вероятно, будет рассматривать атаки Украины внутри России как "возможность представить НАТО как агрессора", и что Китай может увеличить свою поддержку России, если посчитает эти атаки "значительными".

США запрещают Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по России.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что готовность Киева не стрелять по определенным целям и координировать свои действия с американцами должна поощрить США к предоставлению более современного оружия с большей дальностью действия, например, ATACMS.

Однако пока что представители администрации Байдена отказались предоставить Украине это оружие.