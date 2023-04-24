Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Косово прошло первый этап на пути к членству в Совете Европы

"Европейская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 19:30

Премьер-министр Косово Альбин Курти объявил, что страна успешно прошла первый этап членства в Совете Европы, ведь сегодня она получила более двух третей необходимых голосов в поддержку заявки на вступление в Совет Европы.

Как передает "Европейская правда", об этом Курти написал в Facebook.

"Комитет министров государств-членов более чем двумя третями необходимых голосов сегодня поддержал заявку Косово на вступление в Совет Европы, тем самым завершив первый этап для полноправного членства в этой важной международной организации", – написал Курти.

По его словам, Косово станет дополнительной ценностью для Совета Европы.

"Совет Европы добавит ценности демократии, правам человека и верховенству права в нашей стране. Я благодарю Министерство иностранных дел и диаспоры, министра Гервалле, заместителя министра Ахмети и их команды за непрерывную работу, а также наших партнеров и страны-члены за поддержку", – заявил Курти.

"Впереди еще много работы. Процесс приобретения членства долгий и полон вызовов. Но в конце этого процесса Республика Косово займет свое законное место как член Совета Европы", – заявила в свою очередь глава МИД Косово Доника Гервалла.

Правительство Косово заявило, что подаст заявку на членство в Совете Европы весной прошлого года, воспользовавшись возможностью, появившейся после того, как Россию исключили из этой организации.

ВИДЕО ДНЯ

Принятие в организацию требует одобрения двух третей членов, а поскольку Россия не признает Косово как независимое государство, в прошлом существовал риск того, что любая предыдущая заявка будет отклонена.

Косово признано более чем 110 странами, но оно все еще не является членом ООН, из-за возражений Сербии и России, которая имеет право вето.

Темы: КосовоЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Косово
ЕС, Сербия и Косово сделали шаг для выполнения соглашения о нормализации отношений
Европарламент поддержал безвиз с Косовом с 1 января 2024 года
В Гааге в понедельник начнут судить экс-президента Косово, обвиняемого в военных преступлениях
Последние новости
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
Все новости...
Реклама: