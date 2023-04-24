Косово прошло первый этап на пути к членству в Совете Европы

Премьер-министр Косово Альбин Курти объявил, что страна успешно прошла первый этап членства в Совете Европы, ведь сегодня она получила более двух третей необходимых голосов в поддержку заявки на вступление в Совет Европы.

Как передает "Европейская правда", об этом Курти написал в Facebook.

"Комитет министров государств-членов более чем двумя третями необходимых голосов сегодня поддержал заявку Косово на вступление в Совет Европы, тем самым завершив первый этап для полноправного членства в этой важной международной организации", – написал Курти.

По его словам, Косово станет дополнительной ценностью для Совета Европы.

"Совет Европы добавит ценности демократии, правам человека и верховенству права в нашей стране. Я благодарю Министерство иностранных дел и диаспоры, министра Гервалле, заместителя министра Ахмети и их команды за непрерывную работу, а также наших партнеров и страны-члены за поддержку", – заявил Курти.

"Впереди еще много работы. Процесс приобретения членства долгий и полон вызовов. Но в конце этого процесса Республика Косово займет свое законное место как член Совета Европы", – заявила в свою очередь глава МИД Косово Доника Гервалла.

Правительство Косово заявило, что подаст заявку на членство в Совете Европы весной прошлого года, воспользовавшись возможностью, появившейся после того, как Россию исключили из этой организации.

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Принятие в организацию требует одобрения двух третей членов, а поскольку Россия не признает Косово как независимое государство, в прошлом существовал риск того, что любая предыдущая заявка будет отклонена.

Косово признано более чем 110 странами, но оно все еще не является членом ООН, из-за возражений Сербии и России, которая имеет право вето.