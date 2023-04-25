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НАБУ пришло с обысками в Житомирскую ОГА

Алена МазуренкоВторник, 25 апреля 2023, 11:14
НАБУ пришло с обысками в Житомирскую ОГА

В Житомирской ОГА сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях администрации.

Источник: Житомирская ОГА

Дословно: "Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА".

Детали: В ОВА заявили, что со своей стороны максимально сотрудничают с НАБУ и предоставляют необходимые документы и информацию.

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Темы: НАБУЖитомиробыски
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