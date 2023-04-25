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Россия высылает сотрудника посольства Молдовы, закрывает въезд молдовским чиновникам

Вторник, 25 апреля 2023, 11:50

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в Москве и закрывает въезд нескольким молдовским чиновникам за антироссийские заявления.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", во вторник объявил МИД России.

В ведомстве заявили, что 25 апреля вызвали посла Молдовы в РФ Лилиана Дария, чтобы выразить ему "решительный протест в связи с продолжающимися недружественными в отношении России шагами официального Кишинева".

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Российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в России в ответ на аналогичное решение молдовских властей от 19 апреля в отношении сотрудника посольства России в Кишиневе.

Кроме того, главе молдовской дипмиссии сообщили о решении закрыть въезд в РФ нескольким молдовским чиновникам в ответ на их "регулярные антироссийские заявления", а также на присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ. Имена людей, попавших в российский черный список, не приводят.

Напомним, 19 апреля Молдова объявила о выдворении сотрудника посольства РФ после приезда президента Татарстана.

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По словам пресс-секретаря правительства Даниэля Водэ, это решение стало следствием действий сотрудников российского посольства в отношении пограничников, которые запретили въезд в Молдову главе российской республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Больше на эту тему читайте здесь: Поле битвы – Гагаузия. История о российском чартере в Молдову и борьбе за деньги агрессора.

Также советуем к просмотру видео "ЕвроПравды".

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