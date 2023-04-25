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В ЮАР хотят выйти из Международного уголовного суда после ордера на арест Путина

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 17:56

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда (МУС), который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Al Jazeera.

Ордер на арест Путина означает, что Претория, которая в этом году будет принимать саммит блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна будет задержать его по прибытии.

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"Да, правящая партия... приняла решение о том, что будет разумно, если ЮАР выйдет из МКС", – сказал Рамафоса во время пресс-конференции, которую он провел вместе с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Рамафоса сказал, что решение, которое было принято после заседания АНК в выходные, было принято "в значительной степени" из-за "несправедливого отношения" суда к определенным странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого отношения был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия решила, что должен быть выход", – сказал он.

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По поводу того, арестует ли ЮАР Путина, Рамафоса сказал, что "этот вопрос рассматривается".

ЮАР отказалась осудить вторжение РФ в Украину, которое в значительной степени изолировало Москву на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.

Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза. ЮАР отказалась арестовать его, несмотря на то, что МУС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение для Владимира Путина посетить саммит государств-членов БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Ранее в администрации венгерского премьера Виктора Орбана заявили, что не будут арестовывать российского лидера, если бы тот приехал в страну, несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

Темы: АфрикаПутин
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