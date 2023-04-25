Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЮАР хотят выйти из Международного уголовного суда после ордера на арест Путина

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 17:56

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда (МУС), который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Al Jazeera.

Ордер на арест Путина означает, что Претория, которая в этом году будет принимать саммит блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна будет задержать его по прибытии.

"Да, правящая партия... приняла решение о том, что будет разумно, если ЮАР выйдет из МКС", – сказал Рамафоса во время пресс-конференции, которую он провел вместе с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Рамафоса сказал, что решение, которое было принято после заседания АНК в выходные, было принято "в значительной степени" из-за "несправедливого отношения" суда к определенным странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого отношения был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия решила, что должен быть выход", – сказал он.

По поводу того, арестует ли ЮАР Путина, Рамафоса сказал, что "этот вопрос рассматривается".

ВИДЕО ДНЯ

ЮАР отказалась осудить вторжение РФ в Украину, которое в значительной степени изолировало Москву на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.

Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза. ЮАР отказалась арестовать его, несмотря на то, что МУС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение для Владимира Путина посетить саммит государств-членов БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Ранее в администрации венгерского премьера Виктора Орбана заявили, что не будут арестовывать российского лидера, если бы тот приехал в страну, несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

Темы: АфрикаПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

Все новости...
Африка
Компания Дубилета привлекла 20 миллионов долларов инвестиций
Сын президента Уганды готов защищать Москву от "империалистов": отправит солдат
Вице-президент США отправилась в турне по странам Африки
Последние новости
15:56
Польша подписала с Британией соглашение о покупке новейших систем ПВО на 2,4 млрд евро
15:51
Минэкономики открыло спецсчет: будут собирать на гуманитарное разминирование
15:50
РЕГИСТРАЦИЯПервая в истории Bucha Journalism Conference: Роль профессиональных медиа во время войн и кризисов (укр)
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
Все новости...
Реклама: