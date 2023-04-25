Защитники поразили ЗРК и радиолокационную станцию врага – Генштаб

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и радиолокационную станцию российских оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 1 удар по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию российских агрессоров.

В течение суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара из ЗРК С-300 по центру мирного города Купянск Харьковской области. Вследствие этого есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из РСЗО в других локациях.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено 36 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Леонивка Черниговской области; Коренек, Искрисковщина и Волфино Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огирцево, Гатище, Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Ямполь, Верхнекаменское и Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромовое и Клещеевка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Обстрелял более 30 населенных пунктов. Среди них - Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Горькое, Белогорье Запорожской области и Дудчаны, Берислав, Веселое, Висунцы, Инженерное, Кизомыс, а также город Херсон. В результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс повреждено более 10 жилых домов мирных граждан, 2 из них полностью разрушены. Также разрушениям подверглась местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает использовать детские образовательные учреждения временно оккупированных и захваченных территорий в собственных целях. Обустраивает в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" из детей и преподавательского состава.

Так, в населенном пункте Урзуф Мариупольского района Донецкой области, на территории одного из детских лагерей отмечено размещение до 200 военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на территории Украины. В частности, в населенном пункте Кардашинка Скадовского района Херсонской области, военнослужащие российских оккупационных войск ночью обыскивают дома, похищают бытовую технику и легковые автомобили у мирных граждан.