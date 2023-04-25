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ВВС США переносят миссию дозаправки самолетов из Германии в Польшу

"Европейская правда"Вторник, 25 апреля 2023, 20:38

Военно-воздушные силы США в обозримом будущем перенесут свою миссию по дозаправке самолетов из Германии в Польшу с целью усиления восточного фланга НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание The Stripes, специализирующееся на военной тематике.

Самолеты-заправщики резерва ВВС США и ВВС Национальной гвардии недавно вылетели с авиабазы Спангдалем в Германии в рамках операции "Медная стрела", имеющей целью усилить возможности дозаправки в воздухе на континенте.

В ближайшие месяцы 19 таких самолетов, базирующихся в США, прибудут в западно-центральный польский город Повидз, где запланировано несколько операций в поддержку деятельности НАТО. 

Самолеты в Повидзе могут быть предназначены для дозаправки боевых самолетов, в том числе самого современного в мире истребителя F-35A Lightning II, что потенциально расширяет диапазон миссий НАТО. Недавно голландские ВВС перебросили восемь таких самолетов на авиабазу Мальборк в Польше.

Самолеты-заправщики начали летать из Повидза в начале марта, а 13 апреля самолет "Pegasus" из 931-го авиационного крыла ВВС США заправил самолеты F/A-18 ВВС Финляндии.

Напомним, Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО.

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Темы: СШАГерманияПольша
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