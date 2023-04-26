Оккупанты накрыли огнем Херсонщину, целятся по жилью и церквям - ОВА
За прошедшие сутки захватчики поливали огнем из всех видов оружия 8 областей Украины, только по 28 населенным пунктам Херсонщины оккупанты выпустили почти 400 снарядов.
Источник: отчеты ОВА
Херсонщина: за сутки противник совершил 75 обстрелов (389 снарядов): РСЗО - 7, артиллерийских - 33, минометных - 19, танковых - 1, БПЛА - 13, РПГ - 1 авиационных - 1.
Из них по г. Херсон противник совершил 11 обстрелов (33 снарядов)
Врагом попали в:
- жилые кварталы 28 населенных пунктов области;
- здания двух магазинов и церкви (с.Кизомис, Белозерской общины).
В результате вражеского обстрела 1 человек получил ранения.
С деоккупированной территории области эвакуированы - 118 человек.
Черниговщина: за сутки - 4 обстрела, из них один - ночью, из минометов, по территории Черниговского и Новгород-Северского районов. Без жертв и разрушений.
Сумщина: ночью и утром подверглись обстрелам Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Белопольская и Есманьская территориальные громады.
В Середино-Будской громаде в результате обстрела поврежден дом.
В с. Зноб-Трубчевск Зноб-Новгородской территориальной громады в результате обстрела из миномета произошло возгорание одного из домохозяйств.
Вчера в течение дня россияне осуществили обстрелы 4 пограничных громад - Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманской. Зафиксировано 70 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов. К сожалению, есть разрушения.
В Юнаковской и Хотинской громадах в результате обстрелов повреждены электросети.
Запорожская: за сутки враг совершил 67 ударов по 19 мирным громадам: 53 артобстрела, 6 атак из РСЗО, 7 с применением БПЛА и 1 авиаудар. К счастью, люди целы. Зафиксировано 37 новых разрушений
Днепропетровщина: вчера вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю.
В Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно.
В городе повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов, также многоквартирные дома.
Уничтожены 2 хозяйственные постройки, 12 - изуродованы. Избиты газопровод и линии электропередач.
В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили.
Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огирцево, Гатище и Амбарное.
На Купянском направлении обстрелам врага подверглись населенные пункты Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка.
Вчера утром враг нанес ракетный удар по центру г. Купянск. Разрушено здание краеведческого музея, повреждены здания Купянского суда и админздание Купянского городского совета, произошел пожар. Погибло 2 женщины - директор музея 57 лет, и сотрудница музея 54 лет. 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, а 6 - получили незначительные повреждения, медпомощь оказали на месте.
Луганщина: за сутки противник совершил 90 обстрелов по позициям наших войск.
Артиллерийскими обстрелами со стороны россиян за прошедшие сутки были поражены Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка.
Ситуация в области остается напряженной.
Донетчина: среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - повреждены жилой дом и админздание полиции, ранены трое полицейских.
На Волновахском направлении враг дважды обстрелял Новоукраинку и дважды - Пречистовку Угледарской громады.
На Донецком направлении повреждены 8 домов в Новогродовке. В течение ночи происходили постоянные обстрелы Марьинки. Один раз под огнем была Кураховка.
На Горловском направлении трижды россияне обстреливали Константиновку - повреждено 7 домов. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской, Соледарской и Ильиновской громад.
На Лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько - повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного.