Оккупанты накрыли огнем Херсонщину, целятся по жилью и церквям - ОВА

За прошедшие сутки захватчики поливали огнем из всех видов оружия 8 областей Украины, только по 28 населенным пунктам Херсонщины оккупанты выпустили почти 400 снарядов.

Источник: отчеты ОВА

Херсонщина: за сутки противник совершил 75 обстрелов (389 снарядов): РСЗО - 7, артиллерийских - 33, минометных - 19, танковых - 1, БПЛА - 13, РПГ - 1 авиационных - 1.

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Из них по г. Херсон противник совершил 11 обстрелов (33 снарядов)

Врагом попали в:

- жилые кварталы 28 населенных пунктов области;

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- здания двух магазинов и церкви (с.Кизомис, Белозерской общины).

В результате вражеского обстрела 1 человек получил ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы - 118 человек.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела, из них один - ночью, из минометов, по территории Черниговского и Новгород-Северского районов. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром подверглись обстрелам Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Белопольская и Есманьская территориальные громады.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела поврежден дом.

В с. Зноб-Трубчевск Зноб-Новгородской территориальной громады в результате обстрела из миномета произошло возгорание одного из домохозяйств.

Вчера в течение дня россияне осуществили обстрелы 4 пограничных громад - Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманской. Зафиксировано 70 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов. К сожалению, есть разрушения.

В Юнаковской и Хотинской громадах в результате обстрелов повреждены электросети.

Запорожская: за сутки враг совершил 67 ударов по 19 мирным громадам: 53 артобстрела, 6 атак из РСЗО, 7 с применением БПЛА и 1 авиаудар. К счастью, люди целы. Зафиксировано 37 новых разрушений

Днепропетровщина: вчера вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю.

В Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

В городе повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов, также многоквартирные дома.

Уничтожены 2 хозяйственные постройки, 12 - изуродованы. Избиты газопровод и линии электропередач.

В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Огирцево, Гатище и Амбарное.

На Купянском направлении обстрелам врага подверглись населенные пункты Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Купянск и Кисловка.

Вчера утром враг нанес ракетный удар по центру г. Купянск. Разрушено здание краеведческого музея, повреждены здания Купянского суда и админздание Купянского городского совета, произошел пожар. Погибло 2 женщины - директор музея 57 лет, и сотрудница музея 54 лет. 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, а 6 - получили незначительные повреждения, медпомощь оказали на месте.

Луганщина: за сутки противник совершил 90 обстрелов по позициям наших войск.

Артиллерийскими обстрелами со стороны россиян за прошедшие сутки были поражены Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка.

Ситуация в области остается напряженной.

Донетчина: среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - повреждены жилой дом и админздание полиции, ранены трое полицейских.

На Волновахском направлении враг дважды обстрелял Новоукраинку и дважды - Пречистовку Угледарской громады.

На Донецком направлении повреждены 8 домов в Новогродовке. В течение ночи происходили постоянные обстрелы Марьинки. Один раз под огнем была Кураховка.

На Горловском направлении трижды россияне обстреливали Константиновку - повреждено 7 домов. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской, Соледарской и Ильиновской громад.

На Лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько - повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного.