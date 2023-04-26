Словения тайно передала Украине 20 бронетранспортеров – СМИ

Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 бронетранспортеров Valuk.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет словенский портал 24UR со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, транспортировка в Украину была завершена на этой неделе в условиях полной секретности. Сама операция длилась несколько месяцев, поскольку бронемашины нужно было подготовить, обслужить и транспортировать.

Они были перевезены самолетом в одну из соседних стран транспортным самолетом С17.

Словенские БТР Valuk вооружены 40-мм автоматическими гранатометами или 12,7-мм пулеметами, их в словенской армии было 85 единиц, и они состояли на вооружении 24 года. Они предназначены для перевозки пехоты и защищают ее от противопехотных мин и пехотного оружия калибром до 12,7 мм.

БТР может преодолеть около 600 километров по дороге и от 200 до 300 километров по бездорожью.

На прошлой неделе сообщалось, что Словения подпишет соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) о присоединении к проекту совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины.

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