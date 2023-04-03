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Концерн Rheinmetall строит в Румынии хаб для ремонта техники ВСУ

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 00:58
Концерн Rheinmetall строит в Румынии хаб для ремонта техники ВСУ
ФОТО RHEINMETALL

Немецкая оружейная компания Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания западной военной техники, которая используется в Украине.

Источник: немецкий телеканал N-tv со ссылкой на представителей концерна

Детали: Концерн Rheinmetall активно работает над созданием центра обслуживания и материально-технического обеспечения в Румынии, стране-партнере НАТО, пишет издание.

Отмечается, что строительные работы по возведению хаба уже ведутся в окрестностях города Сату-Маре, который расположен недалеко от границы с Украиной.

Цент обслуживания начнет работать уже в этом месяце, отмечает N-tv.

Отмечается, что хаб будет "играть центральную роль в материально-техническом обеспечении оперативной готовности западных боевых систем, которые используются в Украине".

По данным компании, центр будет обслуживать самоходные гаубицы, военные грузовики, боевые танки Leopard 2 и Challenger, БМП Marder, БТР Fuchs.

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"Для нас ключевая задача – предоставить силам НАТО и Украине наилучшую поддержку в этой критической ситуации", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, обслуживание и ремонт вооружения, которое поставляется в Украину, играет важную роль в защите от агрессии РФ.

Издание добавило, что в июне 2022 года концерн Rheinmetall и компания KMW основали подобный центр обслуживания в литовском городе Йонава.

Что этому предшествовало: В начале марта сообщалось, что концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине.

Темы: РумынияВооруженные силытанки
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