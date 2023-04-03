"Дела Майдана": суд признал виновным "титушку" Медвидя, но освободил от наказания

Шевченковский районный суд Киева признал виновным Александра Медвидя в похищении активиста и участника Революции Достоинства Юрия Вербицкого, присудил 5 лет заключения, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности дела.

Источник: "Суспільне", Адвокатская совещательная группа в Facebook, прокурор Юлия Малашич в комментарии "Украинской правде"

Детали: Медвидь, по версии прокуратуры, является "титушкой" - исполнителем похищения Юрия Вербицкого. Его судят восьмой год подряд. За это время четыре раза изменился состав суда и трижды рассмотрение дела начинали заново.

В целом следствию известно о по меньшей мере 16 причастных к этому преступлению.

Суд также постановил взыскать с Медвидя в пользу другого потерпевшего по этому делу Игоря Луценко 248 тысяч гривен.

По данным Адвокатской совещательной группы, судья Лидия Щебуняева изменила квалификацию преступления, которое Медвидю инкриминировала прокуратура - вместо ч. 3 ст. 146 в приговоре ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса. Это означает, что суд не увидел тяжких последствий похищения причинение физической боли потерпевшим и смерть Юрия Вербицкого.

Прямым следствием изменения обвинения судом стало освобождение Медвидя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминируемого прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление).

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Такое же намерение имеет и прокуратура. В комментарии УП прокурор Юлия Малашич очертила, в чем проблема с нынешним процессом и вообще с делами Майдана.

Прямая речь: "Этот кейс очень ярко визуализирует ситуацию с делами Майдана. Здесь нет сотен эпизодов, тысяч томов, она касается одного человека и одного эпизода, и при этом показывает неспособность нашей правовой системы организовать право доступа к правосудию как обвиняемых, так и потерпевших".

Детали: Малашич напомнила, что это дело органы МВД направляли в суд еще в конце 2014 года, но слушалось оно долгих 8 лет, процесс затягивали передача из одного суда в другой, неоднократные изменения состава суда и тому подобное.

Прокурор отметила, что стороне обвинения пришлось привлекать к процессу дочь Юрия Вербицкого, поскольку представитель потерпевшего - его брат Сергей - к сожалению, не дожил до окончания процесса.

Малашич отметила, что прокуратура, не довольна смягчением квалификации и нынешним приговором суда, и конечно будет его обжаловать. В то же время прокурор отметила, что украинское законодательство срочно требует изменений в Уголовный процессуальный кодекс для дисциплинирования судов и адекватного и своевременного привлечения виновных, в частности в преступлениях против участников Евромайдана, к ответственности.

Напомним: Руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской отмечал, что сроки давности по 60 делам, которые рассматриваются в судах и касаются тяжких преступлений, совершенных против участников акций протеста 2013/14 гг, заканчиваются через год, прокуратура настаивает на законодательных изменениях, чтобы не допустить их закрытия.

Нынешнее законодательство дает возможности для того, чтобы затягивание судебного процесса могло применяться как элемент адвокатской тактики, отмечал представитель ОГП, поэтому изменения в него уже давно назрели и даже перезрели.

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